Yine Meclis, Yine Mikrofon Kazası! Tek Tek Üye Çağırdı

Meclis’te daha önce de yaşanan mikrofon kazasına bu defa da eski gazeteci ve bakan yardımcısı olan AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman yakalandı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’ın toplantıyı açmak için telefonla milletvekili çağırması kameralara yansıdı.

Ünsal Ergel Ünsal Ergel
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ÜNSAL ERGEL | ANKARA

Meclis’in tatile girmesi yine bir komisyonda mikrofon kazasına neden oldu. Sabah saatlerinde biten görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’nun 28 Ocak 2025 tarihine kadar sömestr tatiline girmesi nedeniyle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılım olmadı.
Milletvekilleri tatile çıktı.

Daha önceden belirlenen gündem ile Netflix yetkililerinin sunumu için bugün saat 11.00’de toplantı için basın mensupları yerini aldı. Ancak sabah 05.00’te biten görüşmenin ardından pek çok milletvekili tatile çıkmıştı.

Komisyon başkanı Hüseyin Yayman, kameraların yerini alması ve mikrofonların yerleştirilmesinin ardından komisyon yeter sayısı olmadığını fark etti.

MİKROFONLAR AÇIK KALDI

Mikrofonların açık olduğunu düşünmeyen Yayman’da komisyon toplantısının gerçekleşmesi için tek tek milletvekillerini aramaya başladı. Bu arada kameralara takılan Yayman’ın yaptığı görüşmeler ise kayda geçti.

Komisyon Başkan Yardımcısı AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile oturan Başkan Yayman, AK Partili Komisyon Üyesi Muammer Avcı’yı arayarak, “Muammer Abi komisyon yeter sayısını bulamadık, geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz” dedi.

Yanındakilere “Muammer Avcı 20 dakikaya gelirim diyor” diyen Başkan Yayman, “Tuncay Özkan geliyor, Muammer Avcı… Bir kişi daha lazım… Hem Komisyon toplanalım diyoruz hem de sayı bulamıyoruz” diye söylendi.

Yanında oturan Komisyon görevlisi memurun “Genel Kurul’un sabah beklenmeyen bir saatte bitmesi biraz arıza durum yarattı” sözlerinin ardından Yayman, komisyonun AK Partili kadın üyesini arayarak “Abla bir gel de, sayıyı bulup şey edelim. Sonra çıkarsın” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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