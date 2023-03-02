Yıkılan binalarla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Muğla'da yakalandı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Y. K. Muğla'da yakalanmasının ardından tutuklandı.

Yıkılan binalarla ilgili hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Muğla'da yakalandı yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Y. K. (69), Muğla’nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Y. K.’nin Menteşe’ye geldiği bilgisine ulaşıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

 
Etiketler
Son Depremler Deprem
Kızılay'ın skandalları bitmiyor: Yurttaş enkaz altındayken iki TIR dolusu giysi satmış Yurttaş enkaz altındayken iki TIR dolusu giysi satmış
Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha! Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları'ndan bir proje daha!
KHK mağduriyetleri bitmiyor: Yargı cezayı öteledi banka ise hesabına bloke koydu Yargı cezayı öteledi banka ise hesabına bloke koydu
Fırında kabak tatlısı yaparken bilmeniz gereken püf nokta! Daha iyi pişiyor Fırında kabak tatlısı yaparken bilmeniz gereken püf nokta! Daha iyi pişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı? Rekor TFF'de: 'Omuz Omuza' kampanyasına kim ne kadar bağış yaptı?
Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz! Tapu sahipleri dikkat: Sadece 63 gün kaldı, hakkınızı kaybedebilirsiniz!
Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu! Dört ilde milletvekili sayısı değişti: Hangi ilin kaç vekil çıkaracağı belli oldu!
ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde ORC Araştırma: AKP yüzde 30'un altına düştü; Millet İttifakı 14.1 puan önde
Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı! Japon uzman 'Zemini Hatay'daki gibi' dedi, İstanbul'daki en riskli ilçeleri tek tek saydı!