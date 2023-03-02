Kızılay'ın skandalları bitmiyor: Yurttaş enkaz altındayken iki TIR dolusu giysi satmış

BirGün yazarı Bahadır Özgür, depremin ilk günlerinde yurttaşlara vermek yerine Ahbap'a çadır sattığı için tepkilerin odağında olan Kızılay'ın giysi skandalını ortaya çıkardı.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Özgür, Kızılay'ın 18 Şubat günü 2 TIR dolusu giysiyi sattığına dair polis tutanağını ve sözleşmeyi paylaştı.

AYDA 80 TON GİYSİ

Özgür, ihbar üzerine deponun basıldığını belirtti ve "Şirket Kızılay ile 2 yıl önce yaptığı sözleşmeyi ve satışa dair faturaları sunuyor. Sözleşmeye göre ayda en az 80 ton giysi, kilosu 0.41 $'dan verilecek" dedi.

Özgür'ün paylaştığı polis tutanağında şu ifadeler yer aldı:

"KOM Şube Müdürlüğümüze 21.02.2023 tarihinde gelen ihbarda Mersin-Tarsun Kaarayolu üzerine Karacailyas yakınlarında Coca Cola fabrikası arkasında... fabrikasında depremden dolayı gönderilen yardım malzemelerinin Kızılay tarafından burada yabancı bir şirkete satıldığı, onların da, ucuz fiyattan piyasaya sürmeye çalıştıkları... şirketine ait depoda 7 konteyner sıfır malzemenin yurtdışından gelen depremzedeler için battaniye mont gibi giyim ürünlerini ve gıda malzemesi olduğu ihbarı alınan üzerine 22.02.2023 günü saat 09.00'da belirtilen adrese gelindiğinde bahse konu adreste geri dönüşüm işi yapan merkezinin İstanbul'da olduğu, şirketin Kızılay Lojistik ile 2 yıl süreli sözleşmelerinin bulunduğu bu sözleşmeye istinaden ikinci el tekstil ürünleri aldıkları, burada bu ürünleri ayıştıracak sağlam olanları ayrıştırarak paketleyip Afrika ülkesine gönderdikleri diğer parçalanmış ve kullanılmayacak halde olanları ise gerek Türkiye içinde gerek Türkiye dışında değerlendirdikleri, Kızılaydan en son 18.02.2023 günü fiyatlandırılan 2 tırın 19.02.2023 tarihinde tesise geldiği ve ayrıştırdığı kesinlikle tüm ürünlerin ikinci el olduğu ve gıda malzemesi almadığını beyan ederek Kızılay Lojistik tarafından kesilen faturayı ibraz etmiş..."