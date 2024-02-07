"Yetişemedik" diyen AFAD Başkanı'na yanıt: Bir avuç iş bilmez

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, 6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde yaptığı açıklamada “Gecikme olmadı ama yetişemedik. Yetişmedi, sayı yetişmedi. Yıkım çok fazlaydı” dedi.

Bunun üzerine Twitter'da (X) Sitiv Mekkuin isimli bir kullanıcı Memiş'in sözlerine yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcı kendi imkanlarıyla Hatay'a gittiğini anlatarak AFAD'ın zamanında dönüş yapmadığını ileri sürdü.

Kullanıcı paylaşımında AFAD'dan gelen mailleri de paylaşarak "AFAD gönüllüsüyüm. 7 Şubat’ta kendi imkanlarımla Antakya’daydım. 9’unda mail attınız bizimle irtibata geçin diye. Maili de aşağıda paylaşıyorum. Yetişemedik demeyeceksiniz. Her kurumu hısım akrabayla dolduran, devletin her kurumuna çöreklenen yamyamlar olduğumuz için içinde bulunduğumuz kurumu köhne bir hale getiren bir avuç iş bilmeziz biz diyeceksiniz. Arama kurtarma bilgim var, maden sektöründeyim dedim. İşte verdiğiniz o müthiş yanıt" dedi.

Sosyal medya kullanıcı paylaşımına şöyle devam etti:

"Devam edeyim mi? 9 Şubat’ta Samandağ’da arama kurtarma yaparken gördüğümüz boooooomboş dolaşan tek AFAD aracı yanımızda durup ses falan duyarsanız bizi arayın dedi. Bu da hanımefendinin arayalım diye paylaştığı telefon numarası. Biz 6 saate hazırlanıp yola çıktık. Tüm ekipmanımızı nalburlardan falan kendimiz aldık. İnanıyorum ki o araçtan daha fazla ekipmana sahiptik

11 Şubat’ta aradınız. Bölgeye gitmek isterseniz gönderelim diye. Telefonu çalıştığımız enkazın başında açtım. Olur da davalaşırsak kaydı elbette çıkar. Küfür edip yüzünüze kapadım. ÇÖP POŞETİNE CENAZE SARDIK ONUN BUNUN ÇOCUKLARI.

Ben 1 senedir çektiğim fotolara bakamıyorum. Bunları bana paylaştırdınız. Size olan kinimin tarifi yok. Dallı budaklı odunlara saplanın ya"