Çağlayan'daki terör saldırısında ölen Karataş'ın kızı Vali Davut Gül'e isyan etti: Annemi neden kurtarmadınız?

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Karataş'ın kızı annesinin cenazesinde taziye için gelen İstanbul Valisi Davut Gül'e "annemi neden kurtarmadınız" diye sordu.

O ana ilişkin görüntüler T24'ten Candan Yıldız'ın kameralarına yansıdı.

T24'te yer alan habere göre, Bağcılar Cemevi'nde gerçekleşen cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Karataş'ın eşi Kamer Karataş, kızı Seda Karataş, oğlu Okan Karataş, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataş’ın cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.