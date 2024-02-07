Malatya'da iş cinayeti!

Bir işçi, çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek can verdi.

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Malatya'da iş cinayeti!

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

İkizce Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katındaki iskelede çalışan Sergen Karadağ (27) zemine düştü.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karadağ, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Malatya İş cinayeti
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