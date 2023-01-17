Yetersiz zam, mola yasağı, mağduriyetler... Trendyol Go kuryeleri kontak kapattı: 'Bizim gibi giyinin, bizim gibi çalışın'

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul'da düşük zamlara karşı kontak kapatan Trendyol Go işçilerinin eylemi bugün de devam ediyor.

Dün gece geç saatlere kadar genel merkez önünde eylemine devam eden moto kuryeler ile şirket avukat aracılığıyla yapılan görüşmelerden sonuç alamadı. Yapılan görüşmede şirket avukatının moto kuryelerin taleplerini eylemi bitirme koşuluyla yöneticilere ileteceği söylemesi üzerine emekçiler direnişe devam etme kararı verdi.

Öte yandan kuryeler dün basına yaptıkları açıklamada şirket yöneticilerinin paylaşımlarını kaldırmalarını istediğini ve işten çıkarılmakla tehdit edildiklerini ileri sürdüler.

Gün içinde farklı şubelerde bir araya gelen kuryeler hep birlikte Maslak’ta bulunan Trendyol Genel Merkezi önüne geçti.

Genel Merkez önünde konuşanbir araya gelen kuryeler firmanın 2.5 yılda yüzde 400 büyümesine rağmen söz verilen zammı alamamalarına tepki gösterdi.

Koşullarının iyileştirilmesini ve paket başı aldıkları ücretlerin artırılmasını isteyen Trendyol Go kuryeleri, Trendyol'un Maslak'ta bulunan genel merkezi önünde konvoy halinde, kornalarla toplandı.

Kalabalık gruplar halinde Maslak'a geçen moto kuryeler emeğin örgütlü direnişi ile haklarını almak için mücadelelerini sürdürüyor.

Kuryeler Trendyol Genel Merkezi önünde, "Aslan kaplan dediniz; hakkımızı yediniz", "Kuryeler burada, yönetim nerede?", "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

KURYEDEN 'BİZİM GİBİ GİYİNİP, BİZİM GİBİ ÇALIŞIN' TALEBİ

Gerçek Gündem'den Filiz Gazi'ye konuşan; Üniversite öğrencisi olan ve kuryelik yapan Mehmet Enes çalıştıkları firmayı sevdiklerini belirtirken kış şartlarında, 5 kart giyinmelerine 12 saat çalışmalarına rağmen zamda emeklerinin karşılığını alamadıklarını ifade etti.

Mehmet Enes, "Bu zammı veren kişi, 5 katı giyip, 12 saat çalışıp bize tekrar bu zammı verirse çalışmaya hazırız. Ama hiçbir insanoğlu bu şekilde giyinip, hareket edemeyip, paket atarken bize oturduğu sıcak yerden böyle bir zam muhabbeti yapamaz. Bizi anlamaları lazım" diye konuştu.

Enes sözleriniz; "Burada bu kadar insan haksız olamaz. Firmada aşırı kurye alımı var. Bu alımın durması lazım. Müşteri şikayet ediyor, adamın hesabı bir hafta pasife alınıyor. Hiçbir Trendyol Go bünyesindeki çalışan müşteriyi alıp demiyor; 'Bu kurye size kötü davrandı mı? Bu kadar mesafede normal bir şekilde getirmiş. 6 kilometrede bu rüzgarda çorba soğur. Arayıp araştırsalar hiçbir arkadaşımız işten atılmayacaktı. Bir kurye demiş ki 'Cebinde parası olanlar eylemde.' Yemin ediyorum, 10 gün sonra 8 bin 500 lira ödemem var. Kredi kartından yiyorum. Bölge sorumlusu dalga geçer gibi 'skor yapacaksın' diyor. Üniversite okuyorum. Okula gitmek isteyenler 14 paket atıyordu. 20'ye çıktı paket sınırı. 'Sırtınıza daha çok binelim' demek oluyor" diyerek sözlerini sürdürdü.

"ALEVLİ SAATLERDE MOLA YASAĞIMIZ VAR"

Gerçek Gündem'e konuşan diğer kurye, "Sistem bize saatte 3 paket attırıyor. 38 pakette 325 lira bonus alıyorsun. Ekstralarla gelirin olsa günde 700-800 lira. 15-16 saat çalışarak, birbirimizle yarışarak kazanıyoruz. Bizde saatlik ücret yok. Paketi teslim ettiğimizde kazanıyoruz. 3 bin 460 lira Bağ-Kur ödüyorsunuz. Muhasebecinizi kendiniz ödüyorsunuz. Yeme-içme masraflarını kendiniz karşılıyorsunuz. Deli gibi çalışarak kazanıyorsunuz. Saatte 4-5 paket atacaksın ki para kazanacaksın. Alevli saatlerde mola yasağımız var. Alevli saatte sıkışan arkadaşlarımız tuvalete gidemiyor. Restoranlardan yemek için süre rica ediyoruz. Yüzde 50'den fazla Bağ-Kur'a, muhasebecine, yakıtına zam gelmiş" ifadeleriyle çalıştıkları koşulları anlattı.

"HAKKIMIZI YEDİRMEYECEĞİZ"

Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Öğrencisi Yuşa Taş çalışmak için okulunu dondurduğunu ifade ederek; "İsmimi söyledim çünkü. Ofisten operasyon görevlileri resmimi paylaşarak gruplarda ismimi soruyormuş. Hakkımızı arıyoruz. Kar kış demeden, çok zor şartlarda çalışıyoruz. Paket varsa para var. Paket iptal olsa ücretini yine alamıyorum. Mağdur olduğumuz bir çok konu var. Zam bardaktaki son damlayı taşırdı. Bu işe başladım, paramı biriktirir okulumu bitiririm diye. İşe 16 bin lira borçla başladım. Şimdi 25 bin lira borcum var. 21 bin lira da borç ödedim. İsterlerse sözleşmemi feshetsinler. İşten atsınlar, ne yaparlarsa yapsınlar. Hakkımızı yedirmeyeceğiz. Hakkımızı verene kadar buradayım. Anayasal hakkımı arıyorum" dedi.

TRENDYOL GO MOTO KURYELERİNİN TALEPLERİ