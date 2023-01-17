Gazeteciler yargılanıyor: 'O gün olduğu gibi bugün de arka planını yazmaya devam edeceğim'

İstanbul’da faaliyet yürüten Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (DİAYDER) açılan soruşturmada yazılan iddianameyi ve savcıyı eleştirmeleri üzerine gazeteci Barış Pehlivan ile Canan Coşkun, “terörle mücadelede görev alan kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla yargılandıkları davada hakim karşısına çıktı.

İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı, yeni Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek’in suç duyurusu üzerine açılan davanın duruşması, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

2020 yılında yaptığı haber nedeniyle Barış Pehlivan’ı tutuklayan hakimin mahkeme başkanı olduğu davada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, gazeteciler Canan Coşkun ve Barış Pehlivan avukatları savunma için yer aldı.

“O GÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE ARKA PLANINI YAZMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Pehlivan, iddianameye, suçlama konusu yapılan programda Akın Gürlek'in 15 yaşındaki S.Ö.'nün maruz bırakıldığı sistematik cinsel saldırı hakkındaki haberleri engellettiği beyanına yer verilmediğini ifade etti. Pehlivan, "Adalet beklemiyorum. 1 gün yatarı olmayan bir suçtan beni hapse atan hakim halen bu mahkemenin başkanıdır” dedi.

Mahkeme başkanı Pehlivan’a "sen" diye hitap ederken Akın Gürlek'e "Akın Bey" demesi üzerine tartışma çıktı. Pehlivan, mahkeme başkanına itiraz ederek kendisine "siz" diye hitap edilmesini istedi. Pehlivan, kendisine ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul etmedi ve "Ben bu yargılamaların o gün olduğu gibi bugün de arka planını yazmaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem