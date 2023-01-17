Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi, Pınar Gültekin cinayeti davası hakkında kararını açıkladı.

Pınar Gültekin davasının yeniden görülecek olmasıyla ilgili olarak Avukat Dr. Rezan Epözdemir, Habertürk'e şu açıklamada bulundu:

İLK DURUŞMA 15 ŞUBAT'TA YAPILACAK

"İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, istinaf talebini esastan reddetmemiş. Karardaki hukuka aykırı olan hususların ancak duruşma açılması ve yeniden yargılama yapılması suretiyle giderilebileceğini hükmetmiştir. Bu yönüyle 15 Şubat tarihine bir duruşma günü verilmiştir.

"HUKUKA AYKIRILIK YENİDEN YARGILAMA İLE DÜZELTİLECEK"

Şayet kararın hukuka uygun olduğu düşünülseydi istinaf talebi esastan reddedilebilecekti. Fakat mahkemenin gerekçesinde de vurguladığı üzere karardaki hukuka aykırılıkların yeniden yapılacak yargılama ile düzeltilebileceği belirtildi.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Bu son derece önemli bir gelişmedir. Biz adaletin tecelli edeceğini, maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ve hakkaniyetin tesis edileceğini düşünüyoruz. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek.

2.5 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de kayboldu.

SEVGİLİSİ VAHŞETİ İTİRAF ETMİŞTİ

Soruşturma kapsamında 5 gün sonra gözaltına alınan eski sevgilisi Cemal Metin Avcı (32), çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etmişti.