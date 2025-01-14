Cumhurbaşkanlığı Devreye Girdi! 1 Eylül'den Beri Hastanedeydi... İşte Filiz Akın'ın Son Sağlık Durumu
Bodrum'da 1 Eylül'den beri hastanede tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.
Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
1 Eylül'den beri Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.
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