Cumhurbaşkanlığı Devreye Girdi! 1 Eylül'den Beri Hastanedeydi... İşte Filiz Akın'ın Son Sağlık Durumu

Bodrum'da 1 Eylül'den beri hastanede tedavi gören usta oyuncu Filiz Akın, Cumhurbaşkanlığının yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

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Cumhurbaşkanlığı Devreye Girdi! 1 Eylül'den Beri Hastanedeydi... İşte Filiz Akın'ın Son Sağlık Durumu

Uzun süredir sağlık problemleriyle mücadele eden Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Filiz Akın'ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Devreye Girdi! 1 Eylül'den Beri Hastanedeydi... İşte Filiz Akın'ın Son Sağlık Durumu - Resim : 1

1 Eylül'den beri Bodrum'da tedavi gören Filiz Akın, dün gece Cumhurbaşkanlığı'nın yönlendirmesiyle ambulans uçakla İstanbul’a nakledildi. Akın’ın tedavisine İstanbul’da devam edilecek.

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