Yeşil Sahada '6 Şubat' Siyahı, Spor Kulüplerinden Yürek Sızlatan Mesajlar, Ezeli Rakipler Tek Acıda Buluştu

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana, Elazığ, Malatya, Hatay yerle bir oldu. Felaketin üzerinden iki yıl geçerken, depremin 2’nci yıl dönümünde Türkiye kaybettiği canlarını unutmadı. Ünlü sanatçılar, siyasetçilerin ardından spor kulüplerinden de 6 Şubat kayıpları için yürek yakan mesajlar geldi. İşte o paylaşımlar…

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

6 Şubat 2023. Unutmadık, Unutmayacağız. Deprem felaketinde yaşadığımız acıyı unutmuyor, hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz. Milletimizin bir daha böyle bir acı yaşamaması dileğiyle...

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

Ülkemizi derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.

HATAYSPOR

"Gidenler kalbimizde, anıları sonsuza dek bizimle. Unutmadık, unutmayacağız! Unutmayacağız."

BEŞİKTAŞ

"6 Şubat 2023...04.17...UNUTMADIK! HİÇBİR ZAMAN UNUTMAYACAĞIZ! 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri özlem ve rahmetle anıyoruz."

FENERBAHÇE

"6 Şubat Deprem Felaketinin 2. Yılı: “Unutamayız, Unutmayacağız” Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizde, yıkıcı izler bırakarak ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin üzerinden iki yıl geçti. Bu acılı ve zorlu süreci bir an önce geride bırakabilmek adına tüm halkımız seferber oldu, tüm dünyaya örnek olacak bir dayanışma ruhu sergilendi. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak biz de “Yaralarımızı birlikte sarıyoruz" diyerek ülkemizin dayanışma ruhunun parçası olduk. Ülke olarak afet bölgelerimize yardımlarımızı sürdürürken, deprem coğrafyasında yaşadığımız bilinciyle hareket etmeli, benzer acıların yaşanmaması adına önlemlerimizi almayı unutmamalıyız. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve özlemle anıyor, yakınlarına ve tüm ülkemize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

GALATASARAY

"Yüreklerimizin yandığı gecenin üstünden iki yıl geçse de acımız hâlâ taze…6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ikinci yıl dönümünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sonsuz sabır diliyoruz. Bugün, yarın ve daima yanınızda olacağız."

TRABZONSPOR

"6 Şubat 2023’te meydana gelen ve ülkemizi derin bir yasa boğan depremin yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Depremde zarar gören tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, böyle bir felaketin bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Acımız ilk günkü gibi taze, kayıplarımız daima hatırlanacak."

GAZİANTEP FK

"Belki de hayatımızın en karanlık, en uzun gecesiydi! 6 Şubat 2023Asrın felaketi olan 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, şehrimize ve ülkemize bir kez daha başsağlığı diliyoruz."

Kaynak: Haber Merkezi