Yerlikaya'dan yürek burkan veriler: İlk 4 günde 26 kişi öldü, 3870 kişi yaralandı

Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 kişinin öldüğünü, 3870 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya'dan yürek burkan veriler: İlk 4 günde 26 kişi öldü, 3870 kişi yaralandı

Ramazan Bayramı'nın tatilinin başlangıcından bugüne geçen 4 günde, 2453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan tatilinin ilk 4 gününün kaza raporunu paylaştı.

Yerlikaya, şunları söyledi:

"Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı."

Kaynak: Gerçek Gündem

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