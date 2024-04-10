Yerlikaya'dan yürek burkan veriler: İlk 4 günde 26 kişi öldü, 3870 kişi yaralandı
Bakan Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 kişinin öldüğünü, 3870 kişinin yaralandığını açıkladı.
Ramazan Bayramı'nın tatilinin başlangıcından bugüne geçen 4 günde, 2453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan tatilinin ilk 4 gününün kaza raporunu paylaştı.
Yerlikaya, şunları söyledi:
"Bayram tatilinin ilk 4 gününde 2453 trafik kazasında 26 vatandaşımız hayatını kaybetti, 3870 vatandaşımız yaralandı."
Kaynak: Gerçek Gündem