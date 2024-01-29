Yerlikaya duyurdu: "Yakalanan iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırı ile ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının iki zanlısının da yakalandığını duyurdu polisi tebrik etti.

Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu: "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

'BİRİ TACİKİSTANLI BİRİ RUSYALI, DEAŞLI OLDUKLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde basın toplantısı düzenleyen Yerlikaya gece yarısı İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'la birlikte kameraların karşısına geçti. Yerlikaya, gün boyu emniyet güçlerinin 30 ayrı adrese baskın düzenlediğini ve şu ana kadar 47 kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ'lı olduklarını değerlendiriyoruz" dedi.

Bakan Yerlikaya, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.

"Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz" ifadesini kullanan bakan Yerlikaya, şöyle devam etti: "Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

BBC: SALDIRIYI IŞİD ÜSTLENDİ

BBC ise saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini duyurdu. BBC'nin haberine göre IŞİD bir Telegram grubunda "saldırıyı iki savaşçısının gerçekleştirdiğini ve ardından güvenli bir yere kaçtığını" duyurdu.

Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşurmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.

Başsavcılığın talebiyle İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayın aydınlatılması için bir başsavcıvekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıklamıştı.