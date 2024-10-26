'Yenidoğan Çetesi'nde Adnan Oktar İzi! Bu Detay Çok Konuşulacak

'Yenidoğan çetesi'ne yönelik oruşturma kapsamında en çok dikkat çeken isimlerden biri de soruşturma kapsamında kapatılan Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimliğini yapan Ahmet Atilla Yılmaz oldu. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi de olan Ahmet Atilla Yılmaz, skandalın ardından partisi CHP'den istifa etti. Bir televizyon kanalında yayınlanan "Adım Farah" dizisinde kendi adıyla çocuk doktoru olarak rol aldığı da ortaya çıkmıştı. Yılmaz ile ilgili gündem yaratacak yeni bir detay ortaya çıktı.

Mynet'in haberine göre, Yılmaz'ın, Adnan Oktar silahlı suç örgütünün yayın kanalı olan A9 TV'de bir programa katıldığı ortaya çıktı. Yılmaz'ın burada örgüte üye olan Oktar Babuna ve Ayşe Pınar Akkaş ile yayın yaptığı görüldü.

Kesinleşen Yargıtay kararına Beyin Cerrahı olan ve Yılmaz ile aynı programda bulunan Oktar Babuna'nın örgüt için kan kaçakçılığı yaptığı biliniyor. Babuna'nın kan kaçakçılığı yaptığı ve sağlık alanında faaliyet gösteren firmalarının çeşitli usulsüzlüklerle insanların kanlarını topladığı il sağlık müdürlüğü raporlarında yer aldı.

Adı skandallarla anılan başhekim Ahmet Atilla Yılmaz, katıldığı programın sunuculuğunu ise Ayşe Pınar Akkaş yaptı. Ayşe Pınar Akkaş ise örgütün hastanelerden sorumlu imamı olarak biliniyor. Birinci derecede örgüt yöneticisi olan Akkaş, örgütün yayın organı olan A9 TV'de sunuculuk yapıyor.

Kaynak: Mynet