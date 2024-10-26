İşte Adnan Oktar'ın Dudak Uçuklatan Serveti... Artık Hepsi Devlete Geçti

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini Temmuz ayında tamamlamıştı. Buna göre, Adnan Oktar'a, suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar ve cinsel saldırı, eğitim öğretim hakkının engellenmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onanmıştı.

Adnan Oktar örgüt üyelerinin kullanımında olan 61 lüks otomobil ve 17 villa Hazine'ye geçen mallar arasında yer almıştı. Oktar örgütüne yapılan operasyonlarda ele geçirilen yüklü miktarda paralar milyon dolar değerinde fosiller kamuoyunda da gündem yaratmıştı.

Operasyon soruşturma ve mahkeme süreçlerinin ardından artık Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün mallarının hazineye devri tamamlandı. Mahkeme kararıyla örgütün en az 2 milyar lira olduğu düşünülen malvarlığı devlete geçti.

1 MİLYAR DOLARLIK SERVETİ YÖNETTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma derinleştirildi. Mahkeme sorgusunda aylık 3 bin 500 lira geliri olduğunu iddia eden Oktar'ın 1 milyar dolarlık mal varlığı olduğu ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından gönderilen raporda Oktar'ın toplam servetin 200 milyon dolar olduğu vurgulanmıştı. Mali polis ise banka, tapu kayıtları ve örgüte ait iş yerlerinin değerlerini hesapladı. Buna göre örgüt 1 milyar dolarlık bir serveti yönetiyor.

Kaynak: B Yüzü