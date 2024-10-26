Her Gün Başka Skandal! 3 Gün Yaşayan Bebeğe '6 Gün Tedavi'

En az 12 bebeğin ölümüne neden olan “Yenidoğan çetesi” hakkındaki iddianamede, üç gün yaşayan bir bebeğin epikrizinde bebeğe altı gün tedavi uygulandığının yazıldığı da ortaya çıktı.

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Her Gün Başka Skandal! 3 Gün Yaşayan Bebeğe '6 Gün Tedavi'

Türkiye gündemini sarsan “Yenidoğan Çetesi” iddianamesinde sürekli bir başka bir skandal gün yüzüne çıkıyor. Son olarak üç gün yaşayan bir bebeğin epikrizinde bebeğe altı gün tedavi uygulandığının yazıldığı öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre; iddianamede adı geçen ve ruhsatı iptal edilen Özel Reyap Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Mehtap Sayar ve Hasan Basri Gök’ün görüşmelerinde, Sayar’ın ilgilendiği Osman Akıncı bebeğin yaşamını yitirdiği ve Gök’ün epikrizi yazdığı belirtiliyor. Gök’ün olayın ardından Sayar’a, “Onu sana atsam düzenleyebilir misin düzgün bi şekilde? Ben atacağım kötüleştireceğim sadece” diyerek epikrizi gerçekdışı şekilde düzenlediği dosyada yer aldı.

Her Gün Başka Skandal! 3 Gün Yaşayan Bebeğe '6 Gün Tedavi' - Resim : 1

'TEDAVİ YANLIŞ, EPİKRİZİ GERÇEKDIŞI'

Gök ile Sayar arasındaki konuşmalarda başka bir bebeğin ölmesine ilişkin konuşmalar da iddianamede yer aldı. Buna göre Gök, “Arıcı da eks olmuş haberimiz yok, kimsenin haberi yok” derken Sayar “Nasıl haberi yok” yanıtını veriyor. Ayrıca, il sağlık müdürlüğü tarafından Özel Reyap Hastanesi’ne yapılan denetimlerde bebeğin tedavi yöntemlerinin yanlış ve epikrizinin gerçekdışı olduğu, bebeğin durumunun kötü gösterilmeye çalışılıyor izlenimi uyandırdığı şeklinde tutanak tanzim edildiği belirlendi.

Her Gün Başka Skandal! 3 Gün Yaşayan Bebeğe '6 Gün Tedavi' - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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