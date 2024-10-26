Avrupa'dan Geliyor; Gece Kanımızı Emiyor! Beş Yıldızlı Oteller Alarma Geçti

Turizm kenti Antalya, 650 bin yatak kapasitesiyle her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Şehre gelen turistler 5 yıldızlı otellerde, villa ve butik otellerde tatillerini yaparken kentin keyfini çıkarıyor.

Ancak son günlerde kentteki turizm tesislerinin bir kısmı başta olmak üzere, hastanelerde tahtakurusu şikayetleri gelmeye başladı.

AVRUPA’DAN GELİYOR

Tahtakuruların Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin farkında olmadan valizleri ile taşıdıkları tahtakurusu yumurtalarından kaynaklandığı belirlendi. Otel odalarında özellikle yatakların başlık kısımlarında, baza altlarında, kıyafet dolaplarında tahtakurusu ve yumurtalarına rastlandı.

Günlerce süren ilaçlama sonrası tahtakurularından arındırılan odalar, birkaç hafta sonra yeniden aynı sorunla karşılaştı. Şikayetlerin artması ile aralarında 5 yıldızlı otellerin de bulunduğu tesislerde, geniş çaplı ilaçlama yapıldığı öğrenildi.

GECE KANIMIZI EMİYOR

Tahtakurusu, birkaç gün içinde geceleri harekete geçerken, insanların kanlarını emerek hayatta kalıyor. Böcekler bir hastalık taşımasa da insanların kanlarını emerek çoğalıyor.

OLİMPİYATLARDA GÜNDEM OLMUŞTU

Öte yandan Avrupa'da da son yıllarda tahtakurusu şikayetleri gündem oluyor. Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde tahtakurusu istilasına karşın önlemler alınıyor. 2024 Paris Olimpiyatları'nın yapıldığı Fransa'da; Paris metrosunda, yüksek hızlı trenlerde ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nda tahtakurularının olduğu görüldü. Fransa Ulaştırma Bakanlığı, toplu taşıma işletmelerinin temsilcileri ile bir araya gelerek çözüm yolu aradı. Ayrıca Fransa'daki böcek bilimcileri de tahtakurularının her yaz popülasyonundaki artışın, ziyaretçilerin fark etmeden valizleriyle tahtakurusu yumurtalarını Fransa'ya taşımasından kaynaklandığını değerlendirdi.

Kaynak: DHA