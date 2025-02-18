"Yenidoğan Çetesi" Bir Kez Daha Hakim Karşısına Çıkacak

Özel hastanelerde çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin yargılandığı dava devam ediyor. Tutuklu sanık İlker Gönen’in intiharının ardından sanık sayısı 46’ya düştü.

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"Yenidoğan Çetesi" Bir Kez Daha Hakim Karşısına Çıkacak

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri belirli hastanelere yönlendirerek haksız kazanç sağlayan ve ihmal sonucu ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" davasında üçüncü duruşma bugün görülecek.

Aralarında çete liderlerinin de bulunduğu 47 sanıklı davada, tutuklu sanıklardan İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesi büyük yankı uyandırmıştı. Gönen'in ölümüyle sanık sayısı 46’ya düştü.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, bugün sanıkların savunmalarının alınması bekleniyor.

"Yenidoğan Çetesi" Bir Kez Daha Hakim Karşısına Çıkacak - Resim : 1

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 47 sanık ve 19 sağlık kuruluşu yer alırken, çetenin faaliyetleri sonucu 10 bebeğin hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianameye göre, Fırat Sarı liderliğinde, İlker Gönen ve Gıyasettin Mert Özdemir’in yönettiği suç örgütünün temel amacı, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını artırmak ve SGK’dan usulsüz şekilde üst sınırdan ödeme almak oldu. Çete, hastaların sağlık durumunu olduğundan daha ağır göstererek yatış sürelerini uzattı, sahte evrak düzenleyerek SGK’yı dolandırdı ve hasta yakınlarından fazladan ücret aldı.

"Yenidoğan Çetesi" Bir Kez Daha Hakim Karşısına Çıkacak - Resim : 2

Örgüt, 112 sevk sistemini devre dışı bırakarak bebekleri en uygun hastanelere değil, kendi belirledikleri ve en fazla kazanç sağlayacakları hastanelere yönlendirdi. Bu durum, bebeklerin enfeksiyon kapmasına ve bazı vakalarda ölümlerine yol açtı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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