Yeniden Refah Partisi, ABD Büyükelçiliği'ne asılan LGBT bayrağını hedef aldı: Nota verilmesini istediler

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, ABD Büyükelçiliği’nin Ankara’daki yeni binasına LGBT bayrağı asılmasına tepki gösterdi.

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Yeniden Refah Partisi, ABD Büyükelçiliği'ne asılan LGBT bayrağını hedef aldı: Nota verilmesini istediler

ABD Ankara Büyükelçiliği binasını LGBT bayrağı asıldı.

Elçiliğin Twitter'daki hesabından binaya asılan bayrağın fotoğrafı ile birlikte paylaşılan mesajda; 1 Haziran'ın, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde eşit hak arayışının hatırlandığı 'Onur Ayı'nın başlangıcı olduğu belirtilerek, "Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren LGBT bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

YENİDEN REFAH HEDEF ALDI

Cumhur İttifakı ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, ABD Büyükelçiliği'nin binasına LGBT bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Bekin, “Her yıl Haziran ayında düzenlenen 'LGBTI+ Onur Ayı' başlangıcı dolayısıyla, Batı’da insan hakları ve temel özgürlüklere dayandırılmaya çalışılan sözde 'eşit hak arayışı' kılıfı adı altında ABD Ankara Büyükelçilik binasına LGBT sapkınlığı bayrağının asılması kabul edilebilir bir durum değildir” dedi.

NOTA VERİLMESİNİ İSTEDİ

“ABD ile nezdinde bulundukları ve akredite edildikleri Türkiye Cumhuriyeti arasında dostluk ilişkileri kurulması ve siyasi, askeri, ekonomik, kültürel, bilimsel ve diğer alanlardaki ilişkilerin ve iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet göstermesi gereken ABD Büyükelçiliğinin görev, yetki anlayış ve tanımının dışına çıkarak LGBT sapkınlığı bayrağının asılması kabul edilebilir bir durum değildir” ifadelerini kullanan Bekin, açıklamasına şöyle devam etti:

“ABD Büyükelçiliği'nin yabancı misyon görev anlayışıyla tezatlık oluşturan bu yaklaşımı, milletimizin aile yapısı, inanç, manevi değerler manzumesine ve insanlık onuruna kötü örnek oluşturacak niteliktedir. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti nezdinde akredite edilen ABD Büyükelçisi'nin görev alanı dışına çıkarak toplumun ahlaki yapısını bozmaya yönelik olan bu yaklaşımının, Dışişleri yetkilileri tarafından behemehal resen incelenerek ve bunun sonucu olarak ABD Büyükelçisi'nin derhal bakanlığa çağırılıp gerekli nota verilmesinin büyük zaruret olduğunu ifade etmek isteriz.”

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