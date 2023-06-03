İBB'den LGS kararı: Ulaşım ücretsiz olacak

İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçları yarın yapılacak olan LGS için öğrenci ve görevlilere ücretsiz olacak.

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İBB'den LGS kararı: Ulaşım ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB), bağlı tüm toplu ulaşım araçları, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve görevlilere ücretsiz hizmet verecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak LGS sınavına girecek öğrenci ve görevliler 07.30–15.00 saatleri arasında İBB'ye bağlı tüm toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacak.

Buna göre, LGS sınavına girecek öğrenciler, giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevli belgelerini göstererek ve İstanbulkart’larını kullanmadan; toplu ulaşım entegrasyonuna dahil olan otobüs, metro, tramvay, füniküler, vapur ve deniz motorları ile ücretsiz yolculuk yapabilecek. 

Kaynak: ANKA

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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