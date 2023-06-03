Mansur Yavaş duyurdu: Ankara'da alarm verildi!

ABB Başkanı Mansur Yavaş, resmi Twitter hesabından Ankara’daki hava muhalefetine ilişkin bir paylaşım daha yaptı.

Yavaş’ın açıklaması şöyle:

"Değerli hemşehrilerim, kentimizde yılın en yoğun yağışı yaşanmaktadır. Mor ve turuncu fırtına poligonu etkisinde tüm bölgelerde süren yağışlar nedeniyle ilgili birimlerimizin tüm izinleri kaldırılmıştır. Teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürecek, tüm ihbarlara tek tek ulaşacağız."

Yavaş'ın sağanak yağışla ilgili Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşım ise şöyleydi:

"Değerli Ankaralılar, Kentimizde mor fırtına poligonu etkisinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşanmaktadır. Ekiplerimiz 1401 araç ve 4140 personelle yağışın olumsuzluklarına karşı teyakkuz halindedir."

Kaynak: Gerçek Gündem