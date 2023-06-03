Ev sahibiyle davalık olan Tamer Karadağlı'ya kötü haber

Ev sahibi ile 'kiraların eksik ödendiği' iddiasıyla davalık olan oyuncu Tamer Karadağlı'nın evi tahliye etmesi yönünde karar çıktı.

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Ev sahibiyle davalık olan Tamer Karadağlı'ya kötü haber

Ev sahibi, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın 10 bin 500 lira kira ödediğini ve bu paranın rayicin çok altında kaldığını belirtmişti. Konut sahibi, tahliye edilene kadar Karadağlı'nın rayiç bedele göre yani 55 bin TL ödeme yapması için kira tespit davası açarak evden tahliye edilmesini istemişti.

Gazeteci Birsen Altuntaş'un haberine göre, Tamer Karadağlı ile Göktürk’te oturduğu evin sahibi arasında yaşanan tahliye davasının duruşması 1 Haziran’da görüldü. İstanbul 14. İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davaya ev sahibinin vekili Avukat Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ile Tamer Karadağlı’nın avukatı Mehmet Murat Aslan katıldı.

DAVANIN REDDİNİ TALEP ETTİ

Tamer Karadağlı’nın avukatı oyuncunun her yıl ev sahibiyle anlaşarak yasal oranda zam yaptığını, daha önce ev sahibiyle aralarındaki ödemeyle ilgili bir sorun yaşamadıklarını ve davanın reddini belirtti.

İTİRAZ HAKKI VAR

Yasemin Kumbaracıbaşı Ünüvar ise evin tahliyesini ve bilirkişi raporundaki ödemenin yapılmasını talep etti. Mahkeme Tamer Karadağlı hakkında oturduğu evi tahliye etmesi yönünde karar verdi. Karadağlı'nın karara itiraz hakkı bulunuyor.

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ev sahibi Kira, kiracı
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