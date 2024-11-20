Yeni Soruşturma mı Başlatıldı? İBB'den Açıklama Geldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İBB'ye yönelik yeni bir soruşturma başlatıldığı öne sürülmüştü. İBB kaynaklarından iddialara yönelik açıklama geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Torunlar Şirketler Grubu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik bağışıyla ilgili soruşturma başlattığı öne sürüldü.
Haber7 yazarı Ferhat Murat, "Torunlar'dan İBB'ye dudak uçuklatan bağış geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. İmzalanan protokolde bağışın Feshane'deki yapıların restorasyonunda kullanılacağı belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı" iddiasında bulunmuştu.
İBB kaynaklarından Cumhuriyet'e yapılan açıklamada iddialar yalanlandı. İBB kaynakları belediyeye yönelik başlatılan bir soruşturmanın olmadığını açıkladı.
Kaynak: Cumhuriyet
Son Güncelleme: