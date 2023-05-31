Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan "Bakanlar Kurulu" iddiası: Kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Erdoğan'ın yeni Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimlerde hassas davranılacağını söyledi. Ünal, "Bürokrasinin en üstünden en altına kadar liyakat gözetilecek, kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak" dedi.

Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal'dan "Bakanlar Kurulu" iddiası: Kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, bugünkü yazısında cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki anketlerde Erdoğan'ın düşük oy oranına sahip olduğunu yazdı. 

Ünal, sağlıklı anketlerde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 50'in epey altında çıktığına dikkat çekerek "hatta bazen Kılıçdaroğlu’nun bile gerisinde görünüyordu. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan’ı devirebileceğine dair iktidar seçmeninde dahi ciddi bir şüphe ve kaygı oluşmuştu" dedi. 

Ünal, Erdoğan'a övgüler düzdüğü yazıda Bakanlar Kurulu'nda yapılacak atamalarda çok hassas davranılacağını ve liyakat gözetileceği iddiasına bulundu. 

Ünal şunları kaydetti:

"Şüphe yok ki, artık Bakanlar Kurulu’ndan başlayarak atamalarda çok daha hassas davranılacak, bürokrasinin en üstünden en altına kadar liyakat gözetilecek, kifayetsiz muhterislere fırsat tanınmayacak, kerâmeti kendinden menkul isimlere makam teslim edilmeyecek, birtakım ailelerin maaile kadrolaşmasına göz yumulmayacaktır. Yolsuzluk iddiaları eminiz ki ciddiye alınacak, iddia ve iftiralarla yıpranmış isimler dinlendirilecektir. İstişare kültürü eminiz ki yeniden idareye hâkim olacaktır. Eminiz ki Türkiye daha reformcu, daha atılımcı, daha fazla özgürlükçü bir çizgiye yönelecektir. Eminiz ki eğitimden sağlığa, kültürden çevreye, ulaşımdan konuta, tarımdan sanayiye kadar her alanda doğru, isabetli, kaliteli, seviyeli bir eser ve hizmet siyaseti geçmişte olduğu gibi bu dönemde de milleti sevindirecektir."

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