YENİ Parti İlk Büyük Kongre İçin Düğmeye Bastı

YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partinin merakla beklenen ilk büyük kongre ve seçim takvimini resmen ilan etti. Kongre maratonunun 22 Ağustos’ta başlayacağını duyuran Emre, yeni üyelerin oy kullanabilmesi için 26 Ağustos’un kritik eşik olduğunu vurguladı.

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YENİ Parti İlk Büyük Kongre İçin Düğmeye Bastı
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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini açıkladı. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Emre, "26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. 26 Ağustos'a kadar YENİ Parti'ye üye olanlar, kongrelerde oy kullanabilecek. 27 Ekim’e kadar il kongrelerini bitirmiş olacağız. Sonra PM toplayıp büyük kurultay tarihini belirleyeceğiz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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