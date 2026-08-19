YENİ Parti İlk Büyük Kongre İçin Düğmeye Bastı

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YENİ Parti Sözcüsü Zeynel Emre, partisinin kongre takvimini açıkladı. Buna göre kongre süreci 22 Ağustos'ta başlayacak. İlçe seçimleri 12 Eylül'de, il seçimleri ise 18 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Emre, "26 Ağustos'ta üye çizelgeleri askıya çıkarılacak. 26 Ağustos'a kadar YENİ Parti'ye üye olanlar, kongrelerde oy kullanabilecek. 27 Ekim’e kadar il kongrelerini bitirmiş olacağız. Sonra PM toplayıp büyük kurultay tarihini belirleyeceğiz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi