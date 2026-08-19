Sivas'ta Korkutan Bilanço: Kene Nedeniyle Can Kaybı 13'e Yükseldi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ivas'ta yaz aylarında tırmanışa geçen kene vakaları bir can daha aldı. Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya (32) kene tutundu. Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA KURTARILAMADI

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

KENTTE CAN KAYBI 13'E YÜKSELDİ

Sivas ve çevresinde özellikle hayvancılık ve çiftçilikle uğraşan vatandaşlar için büyük tehdit oluşturan KKKA hastalığı, bu yıl kentte ciddi bir bilançoya ulaştı. Edinilen bilgilere göre, son ölümle birlikte Sivas genelinde bu yıl kene ısırmasına bağlı KKKA şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e ulaştı.

Kaynak: AA