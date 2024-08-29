Yeni Kuaför Kararı Erkek Berberler İçin de Geçerli mi? Erkek Kuaförler Pazar Günü Açık Olacak mı

Bakanlık, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının pazar günleri kapalı olma zorunluluğundan muaf tutulduğunu duyurdu. Bu kapsamda, kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri pazar günleri açık kalabilecek ve kendi izin günlerini belirleme hakkına sahip olacaklar.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Berber, kuaför ve güzellik salonları sektöründen gelen talep ve öneriler doğrultusunda yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu işletmelerin haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihinde başlamıştır. Ancak, kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının kapalı günlerde düğün ve nişan gibi organizasyonlar nedeniyle yeterince istisna uygulanamadığı ve bu durumun tüketicilerin hizmet alımını zorlaştırdığı görülmüştür. Ayrıca, turizm sezonunun yıl boyunca farklı dönemlerde yaşandığı bölgelerde işletmelerin kapanmasının turizm potansiyelini sınırladığı değerlendirilmiştir. Bu sebeplerle, kadın kuaförleri ve güzellik salonları haftalık kapanma uygulamasından muaf tutulmuştur.”

ERKEK BERBERLER MUAF KAPALI OLACAK

Söz konusu yapılan açıklamada sadece kadın kuaförlerin ve güzellik merkezlerinin muaf tutulduğu, erkek berberlerin pazar günü kapalı kalmaya devam edeceği ortaya çıktı.

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Ticaret Bakanlığı, 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Bu düzenlemeye uyulmaması durumunda, valilikler tarafından idari yaptırımlar uygulanacağı bildirilmişti.