Yeni Akit’ten Skandal Manşet! 'Turp Gibi' Diyerek Murat Çalık'ı Hedef Gösterdiler

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik süren soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu giderek kötüleşiyor.

Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, tutukluluğu boyunca 21 kilo kaybetti. Cezaevinde kaldığı süre boyunca hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtilen Çalık’ın sağlık durumunun her geçen gün oldukça kritik bir noktaya ulaştığı bildiriliyor.

HASTANE VE CEZAEVİ ARASINDA MEKİK DOKUYOR

Geçtiğimiz haftalarda lenfoma şüphesiyle ameliyata alınan Çalık, hemen ardından bir de anjiyo operasyonu geçirdi. Tüm bu ağır işlemlerin ardından, elleri kelepçeli şekilde yeniden cezaevine gönderildi. Yaşanan bu gelişmeler üzerine Adli Tıp Kurumu, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunun yeniden değerlendirilmesini talep etti. Daha sonra Murat Çalık, İzmir Şehir Hastanesi'nin hematoloji servisine sevk edilerek burada tedavi altına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konulduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrarlamadığı ve belirtilerinin kaybolduğu bilgisi yer aldı. Oysa yakın çevresi, son ameliyatlardan sonra Çalık’ın durumunun giderek kötüleştiğini aktarıyor.

AİLESİNDEN YARDIM ÇAĞRISI

Murat Çalık'ın annesi Gülseren Çalık, geçtiğimiz hafta sonu gözyaşları içinde kameraların karşısına geçerek oğlunun yaşadığı süreci anlattı. "Çok çaresizim. Oğlumun elimden kayıp gitmesini istemiyorum. Adalet Bakanı’ndan, savcılardan, hâkimlerden merhamet istiyorum" diyerek çağrıda bulunmuştu.

YENİ AKİT’TEN UTANÇ VERİCİ MANŞET

Murat Çalık’ın sağlık durumu tartışma yaratmaya devam ederken, bazı basın organlarının yaklaşımı da tepki çekti. Yaptığı acımasız eleştiriler ve haberlerle sık sık gündeme gelen Yeni Akit gazetesi, büyük tepki çeken bir haberle Çalık'ı hedef aldı. Gazete, manşetten "Çalık turp gibi" ifadesini kullanarak, sağlık sorunlarının abartıldığı yönünde bir algı oluşturmaya çalıştı. Haberin devamında ise “Adli Tıp, verdiği raporda ‘hasta ölüyor’ yalanını çürüttü” şeklinde ifadeler yer aldı.

HUKUK NE DİYOR?

Hukukçular, Adli Tıp Kurumu’nun rapor sürecinin objektifliği konusunda şeffaflık çağrısında bulunurken, Çalık’ın sağlık durumunun ciddiyetinin dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

Ayrıca Anayasa’da yer alan “kişi özgürlüğü ve güvenliği” maddesi gereği, hayati riski bulunan kişilerin tutukluluk durumlarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İzmir Şehir Hastanesi’ndeki yeni tetkiklerin ardından, Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin nihai değerlendirme tekrar Adli Tıp’a iletilecek. Bu rapor doğrultusunda savcılık ve mahkeme, tutukluluğun devamı veya ev hapsi gibi alternatif tedbirler konusunda karar verebilecek.

FERDİ ZEYREK’İ DE HEDEF ALMIŞTI

CHP’li Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, elektrik çarpması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, buradaki tedavisi sonrası kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Zeyrek, ölümüyle Türkiye’yi yasa boğarken, Yeni Akit gazetesi haberi “çarpıldı” başlığıyla vermiş ve sosyal medyada yoğun eleştirilere neden oldu.