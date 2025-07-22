DEVA Partili Doktor Vekilden İktidara 'Özel Hastane' Çıkışı! Para Tuzağını 'Beş Gün Sonra Anlaşıldı' Diyerek İfşa Etti

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DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili, doktor İrfan Karatutlu, TBMM’de göğüs ağrısı nedeniyle gittiği özel hastanede yaşadıklarını eleştirerek anlattı.

Kendisine sanal göğüs anjiyosu ve kalp anjiyosu yapıldığını belirten Karatutlu, “Boyun ultrasonu çekildi. İlaçlı anjiyo yapılan kolumda 30 santim pıhtı oluştu, onu eritmek için ayrı ilaçlar verdiler. Beş gün sonra anlaşıldı ki hemoglobine bakmamışlar çünkü ondan para alamıyorlar. Hekim bir milletvekili olarak bunu yaşadım” dedi.

KAN ALIP BAKSALAR, TETKİKLER YAPILMAYACAKTI

Daha sonra Kahramanmaraş’a kendi doktoruna gittiğini belirten Karatutlu şöyle devam etti: Doktorum, göğüs ağrısının hemoglobinin 18’in üzerine çıkması nedeniyle oluştuğunu belirledi. Bir ünite kan alıp baksalar, diğer tüm tetkikler yapılmayacaktı.

'HANİ LİYAKAT, HANİ EHLİYET?'

Karatutlu, iktidarın sağlık politikalarını eleştirerek şunları söyledi: El okuma yapalım, şu programınızı hastanenize alın, şunun ihalesini yapın... Perde arkasındaki arkadaşlarımız bu işte çok mahirler. İstek var 9 bin nüfuslu ilçeye hastane yapalım. Yapılsın ama işletilebilir mi? Zamanında Malatya Yeşilyurt’a da hastane yaptılar işletemediler. Niye meslek kuruluşları, bilim insanlarıyla konuşmuyorsunuz? Sadece hükümete destek verdiği için bir sendikayla konuşuyorsunuz. Bu sendikanın adamlarını bilumum yönetici olarak atamak sizi rahatsız etmiyor mu. Hani liyakat, hani ehliyet?

Kaynak: Haber Merkezi