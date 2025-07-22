Manisa’da Kan Donduran Cinayet! Daha 17 Yaşındaydı... Eşarpla Boğularak Katledildi, Katil Battaniyeyle Örtüp Kaçmış

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde, 19 Temmuz 2025 günü saat 14.30 sıralarında korkunç bir cinayet meydana geldi. Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Haniye Arab, dini nikahla birlikte yaşadığı 23 yaşındaki aynı uyruklu Nagıb Habibi tarafından eşarpla boğularak öldürüldü. Olay, Haniye’nin Almanya’da yaşayan annesinin kızına ulaşamaması ve hayatından endişe ettiğini bildirmesi üzerine ortaya çıktı.

CANSIZ HALDE BULUNDU

Bunun üzerine polis, Yunusemre’deki eve giderek çilingir yardımıyla içeri girdi. Ekipler, Haniye Arab’ı evin salonunda, kanepe üzerinde battaniyeye sarılı halde cansız buldu. İlk incelemede, Arab'ın ağzından köpük geldiği ve ölüm morluklarının oluştuğu belirlendi. Polis, Haniye’nin yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi.

YAKLAŞIK 9 AYDIR ARANIYORMUŞ!

Soruşturma kapsamında, Haniye Arab’ın 1 Ekim 2024’ten beri Denizli’de kayıp şahıs olarak arandığı ve Nagıb Habibi ile dini nikahla yaşadığı tespit edildi. Olay sırasında evde olmayan Habibi’nin İzmir’e kaçmış olabileceği ihtimali üzerine Manisa polisi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ile iletişime geçti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Basmane semtinde olduğunu belirleyerek düzenledikleri operasyonla Nagıb Habibi’yi gözaltına aldı. Habibi, ilk ifadesinde Haniye ile tartıştıklarını ve kendisinden ayrılmak istediği için onu eşarpla boğduğunu itiraf etti. Manisa’ya getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA