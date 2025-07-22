12 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Eda Aranıyor

Adana'da 12 gün önce evden çıkıp bir daha dönmeyen Eda Kacur’un annesi gözyaşları içinde çocuğunun hayatından endişe ettiğini belirtti. Anne, kızının eve dönmesini isterken, arama çalışmaları başlattı.

12 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Eda Aranıyor
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde 9 Temmuz günü yaşandı. İddiaya göre, 16 yaşındaki Eda Kacur, 12 gün önce evden çıkıp bir daha geri dönmedi. Bu nedenle anne Fındık (55) ile baba Süleyman Kacur (58) kızının hayatından endişe ediyor.

KIZINA ÇAĞRI YAPTI

Kızının hayatından endişe duyduklarını belirterek gözyaşları içerisinde yetkililerden yardım isteyen Anne Kacur, evladına "Lütfen evine dön" diyerek çağrı yaptı. Kızı Eda’nın daha önce de zaman zaman evden uzaklaştığını, ancak bu kadar uzun süre ilk kez gittiğini belirten Anne Kacur, yalnızca kısa mesajlarla yanıt alabildiklerini, ancak bu mesajlarda da sürekli oyalandıklarını söyledi.

12 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Eda Aranıyor - Resim : 1

'AYAKTA DURMAKTA ZORLANIYORUZ'

Kızının 1 saat izin isteyerek gittiğini ancak geri dönmediğini ifade eden Anne, “Akşama kadar bekledik ama gelmeyince karakola gidip kayıp ihbarında bulunduk. Mesaj atıyor, hep ‘geleceğim’ diyor ama 12 gündür oyalıyor. Neden kaçtığını bize söylemiyor. Onu yanında tutanlardan şikayetçiyim. Biz şu an çok kötü durumdayız. Günlerdir ne uyuyabiliyorum ne de yemek yiyebiliyorum. Ayakta durmakta zorlanıyorum. Kızım, lütfen beni duyuyorsan evine geri dön. Biz her zaman senin yanındayız. Yeter ki sözümüzden çıkma" ifadelerini kullandı.

12 Gündür Haber Alınamayan 16 Yaşındaki Eda Aranıyor - Resim : 2

Kacur ailesi, çocuklarının bulunması için emniyete başvuruda bulunurken, genç kızın Muş ve Elazığ gibi farklı şehirlerde olduğunu söylediğini belirtti. Aile, Eda’yı alıkoyan ya da kaçmasına sebep olan kişi ya da kişilerden şikayetçi. Polis ekipleri, kayıp kızın bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Adana kayıp
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