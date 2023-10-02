Yeni Akit yazarından 'ezber bozan' Erdoğan savunması: Simitçiyle bile sohbet ediyor

İktidara yakın Yeni Akit yazarı Abdullah Şanlıdağ, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın totaliter bir lider olmadığını savunmak için ezber bozan argümanlar ortaya attı.

Liberallerin ve solcuların Erdoğan’ı totaliter olmakla suçladığını belirten Şanlıdağ, “Totaliter rejimlerde liderler kendilerinin eleştirilmesine müsaade etmezler. Ama Erdoğan bugün çok yoğun bir şekilde eleştirilebiliyor. Bu da Erdoğan’ın totaliter ve tek adam olmadığını göstermektedir” dedi.

Şanlıdağ’ın bu yorumları cezaevinde bulunan onlarca gazeteci ve siyasetçiyi nasıl görmezden geldiğini ortaya koydu.

ERDOĞAN SİMİTÇİYLE DAHİ SOHBET EDİYORMUŞ

Şanlıdağ Erdoğan’ın, aracıyla seyahat ettiği sırada ‘simitçiyle bile’ sohbet ettiğini belirtti. Şanlıdağ, “Erdoğan, merhametli ve milletine âşık bir liderdir. Yolda giderken aracını durdurup bir simitçi ile dahi sohbet eden bir lidere, tek adam ve totaliter denebilir mi?” dedi.

Şanlıdağ yazısının ilgili bölümünde şunları yazdı:

“2000’li yıllara kadar maalesef vesayetin tayin ettiği iktidarlarla yönetildik. Postallı seçkin zümre, diş geçirebilseydi, Erdoğan iktidarını da darbe yoluyla devirmeyi planlıyorlardı. En son 2016’da yaşadığımız Fetö darbesi de paralel yapının da içerisinde olduğu vesayetçi bir darbeydi. AK Parti, demokrasiyi geliştirdi ve vesayete giden tüm yolları kapattı. Bir zamanlar askerin bileği masada bükülü bir vaziyette duruyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile askeri vesayet tamamen bitirildi. Türkiye artık yarı başkanlık sistemine geçti. Temennimiz odur ki, tam demokratik bir anayasa yapılarak, eski sisteme geri dönüşüm tüm kapıları kapatılsın. Asker, bu ülkede bir daha darbe yapma girişiminde dahi bulunamasın. Liberaller ve bir kısım solcular, Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ı, mutlak ve sınırsız bir güç kullanmakla nitelendiriyorlar.

Totaliter rejimlerde liderler kendilerinin eleştirilmesine müsaade etmezler. Ama Erdoğan bugün çok yoğun bir şekilde eleştirilebiliyor. Bu da Erdoğan’ın totaliter ve tek adam olmadığını göstermektedir. Erdoğan, merhametli ve milletine âşık bir liderdir. Yolda giderken aracını durdurup bir simitçi ile dahi sohbet eden bir lidere, tek adam ve totaliter denebilir mi? Erdoğan’ın danışmanlarını, bakanları ve alt kademeye doğru inildikçe halkla içiçe olamayan bürokratları, yerel idareci ve siyasetçileri eleştirebiliriz. Yarım başkanlık sistemi de tam oturmadığı için bir takım aksaklıklar yaşanmıyor değil. Erdoğan’ın ehliyet, liyakat ve temsil kabiliyetine biraz daha önem vermesi gerekiyor. Çeperindeki yapı ve kişiler bazen kendisine zarar verebiliyor. Bunun en büyük örneğini Fetö darbe girişiminde yaşadık.