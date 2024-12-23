Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Sahnede Fenalaştı, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

Yemeksepeti'nin kurucusu İş İnsanı Nevzat Aydın, bugün Trabzon'da katıldığı bir panelde konuşma yaptığı esnada fenalaşarak bayıldı. Aydın, hastaneye kaldırıldı.

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KTÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde bugün öğle saatlerinde “Bir Şey Yapmalı!” sloganıyla Girişimcilik ve Yatırım Paneli düzenlendi. Panelin açılış konuşmalarını Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi ve Yatırımcı Nevzat Aydın yaptı.

Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Sahnede Fenalaştı, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

SAHNEDE FENALAŞTI

Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Panele katılan Nevzat Aydın, program sonrası plaket takdimi esnasında fenalık geçirdi. O anlar programı canlı yayınlayan haber61.net kameralarına an be an yansıdı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yemeksepeti'nin Kurucusu Nevzat Aydın Sahnede Fenalaştı, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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