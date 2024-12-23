AFAD O İller İçin Saat Verdi: 29 İle Sarı, 6 İle Turuncu Kodlu Uyarı! Çok Fena Bastıracak

Türkiye'nin birçok ilini sağanak yağış etkisi altına alırken, AFAD'dan yeni uyarı geldi. 29 ile sarı, 6 ile ise turuncu kodlu uyarı verildi.

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AFAD O İller İçin Saat Verdi: 29 İle Sarı, 6 İle Turuncu Kodlu Uyarı! Çok Fena Bastıracak

Yurdun büyük bölümünde sağanak yağışlar için uyarı gelirken, AFAD muhtemel şiddetli yağışlar için saat vererek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere göre değerlendirmelerde bulunularak, "24 Aralık Salı günü, sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli; Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yer yer aşırı; Muğla’da şiddetli ve yer yer aşırı; İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli; Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli; Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" denildi.

AFAD O İller İçin Saat Verdi: 29 İle Sarı, 6 İle Turuncu Kodlu Uyarı! Çok Fena Bastıracak - Resim : 1

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması yönünde uyarılar yapıldı.

Kaynak: İHA

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