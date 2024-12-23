İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı

Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Ayan, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kaldı.

Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, tramvayın altında sıkışan Ayan’ı kurtardı. Sedyeye konularak ambulansa alınan Ayan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Bilincinin açık olduğu öğrenilen Ayan'ın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA