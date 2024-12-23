İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı

İstanbul'da 1 kişi tramvayın altında kaldı. Ekiplerin müdahalesi sonucu kurtarılan şahıs hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan şahsın kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, saat 15.30 sıralarında Tophane tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Ayan, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayın altında kaldı.

İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı - Resim : 1

Duraktaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, tramvayın altında sıkışan Ayan’ı kurtardı. Sedyeye konularak ambulansa alınan Ayan olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şişli’deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı - Resim : 2

Bilincinin açık olduğu öğrenilen Ayan'ın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı - Resim : 3

İstanbul'da Feci Tramvay Kazası: 1 Kişi Ağır Yaralı - Resim : 4

Kaynak: DHA

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