Yemek Bulamayan Kurtlar Köye İndi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde zorlu kış şartları dolayısıyla doğada yiyecek yemek bulamayan kurtlar köye indi. Kurtların yemek bulmak amacıyla köye geldiği anlar kameralara yansıdı.

Yemek Bulamayan Kurtlar Köye İndi

Akçakoca'da kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçerken, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar yerleşim noktalarına yöneldi. Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Kurugöl köyünde ise aç kalan yaban hayvanları, yemek bulabilmek için köye indi.

Yemek Bulamayan Kurtlar Köye İndi - Resim : 1

Bölgede evi bulunan Dursun Kara'nın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, iki kurdun ev çevresinde yemek aradığı anlar anbean kaydedildi Kara, görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşırken durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi.

Yetkililer, bölgede inceleme yapacaklarını ve yaban hayvanları için doğaya yem bırakacaklarını belirtti.

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Kaynak: İHA

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