Yaz aylarının kabusu geri döndü... İzmir'in iki ayrı ilçesinde orman yangını çıktı!

Hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte, orman yangını haberleri de daha sık gelmeye başladı. İzmir'in iki ayrı ilçesinde orman yangını çıktı.

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Hava sıcaklıklarının artmasıyla orman yangını kabusları da geri döndü. İzmir'in iki ilçesinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

İzmir’in iki ilçesinde aynı saatlerde çıkan orman yangınlarına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleler yapılırken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi’nde saat 13.45 sıralarında orman yangını çıktı. Saat 14.00 sıralarında yangına ilk müdahale gerçekleştirilirken, alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozer ile müdahale ediyor.

Aynı saatlerde bir orman yangını ihbarı da Menderes ilçesinden geldi. Oğlananası Mahallesi’nde çıkan yangına 15 dakika içerisinde ilk müdahaleyi yapan ekiplerin, alevlere 5 helikopter, 3 uçak, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahalesi sürüyor.

DÜN DE MARMARİS’TE İKİ AYRI NOKTADA ÇIKMIŞTI

Yaz aylarının gelmesiyle özellikle tatil beldelerinde orman yangınlarının sayısında artış yaşanmaya başladı.

Dün de Marmaris-Datça karayolu Asparan Mevkiinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını çıkmıştı.

Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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