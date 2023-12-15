Yaya geçidinde Hürcan'a çarpıp ölümüne neden olan şahıs tahliye edildi

26 yaşındaki Hürcan Bulur’un bir trafik kazasında yaşamını yitirmesine ilişkin davanın 2. duruşması bugün Ankara 64. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

24 Ağustos Perşembe akşamı meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybeden Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Hürcan Bulur henüz 26 yaşındaydı. Görgü tanıklarının ifadesine göre 160 km hızla gelen şoförün yaya geçidinde çarptığı Hürcan Bulur, metrelerce sürüklenmiş ve kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetmişti.

ZANLIYA TAHLİYE

Hürcan Bulur'un avukatları olası kasıt olduğunu belirterek mahkemenin değişmesini ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletilmesini talep etti. Aynı zamanda tutukluluğun devamı talepler arasındaydı.

Avukatlar kaza sırasında katil zanlısının aşırı hız yapmasından dolayı Bulur'u metrelerce sürüklediğine işaret etti. Katil zanlısının önceki duruşmada "Duramayacağımı düşünüp frene basmadım. Hiç sürüklemedim" dediği hatırlatıldı. Duruşmada dinlenen tanıklar, çok şiddetli bir ses duyduklarını ve aracın süratli bir şekilde gittiğini anlattı.

Ancak mahkeme heyeti görevsizlik talebini kabul etmedi. Sanığın taksirle adam öldürdüğüne kanaat getirerek 6 yıl 3 ay ceza verdi. Sanığın tahliyesine karar verildi.

Hürcan Bulur'un avukatları konuyu bir üst mahkemeye taşıyarak itiraz edeceklerini ve sürecin takipçisi olacaklarını belirttiler.

"TESLA'DAN GELEN RAPOR BİLİRKİŞİ RAPORUNU DOĞRULUYOR"

Konuya dair daha önce soL'a konuşan dava avukatlarından Aydın Yürek "Tesla'dan gelen rapor bilirkişiyi doğruluyor. Zira rapora göre 100 metrelik bir fren mesafesi için aracın ortalama 160 km hızla gidiyor olması gerektiği belirtiliyor. Tesla'nın ilettiği rapor 100 km hızla giden aracın 41 metrede durabileceğini söylüyor. Bu rakamlar da bilirkişi tarafından belirtilen aracın tahmini 140 km hızla gittiğine dair varsayımı güçlendiriyor" diyor.