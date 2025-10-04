Yatalak Kadın Evinde Ölü Bulundu

Aydın Efeler’de yaşayan 55 yaşındaki Sebahat Çetin, eşi tarafından sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu. Ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Yatalak Kadın Evinde Ölü Bulundu
Aydın’ın Efeler ilçesinde 55 yaşındaki yatalak Sebahat Çetin, yatağında ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Köprülü Mahallesi Çankaya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartmanın 3. katında yaşayan Çetin’i eşi H.Ç., sabah saatlerinde uyandıramadı. Bunun üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sebahat Çetin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

