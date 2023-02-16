Yatağıyla beşinci kattan düşen oyuncu hayatını kaybetti
38 yaşındaki oyuncu Ahmet Kara, Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin ardından beşinci kattaki evinin duvarının kırılmasıyla yere düştü. Üzerine bina çöken oyuncu, kan kaybından dolayı yaşamını yitirdi.
AFAD, 6 Şubat saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları yürütülürken, diğer yandan enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini geçti.
10 ilimizde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Önümüzdeki günlerde yayınlanacak olan 'Beyaz Atlı Prens' adlı filmin oyuncusu Ahmet Kara da depremde yaşamını yitirdi.
YATAĞIYLA SOKAĞA DÜŞTÜ
Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olan 38 yaşındaki oyuncu Ahmet Kara, depreme evinde yakalandı. 12 Şubat ilçesindeki bir binanın 5. katında yaşayan oyuncu, deprem esnasında evinin duvarının yıkılmasıyla yatağıyla birlikte sokağa düştü.
KAN KAYBINDAN VEFAT ETTİ
Üzerine bina düşen oyuncu, betonların ayak bileklerini kesmesi sonucu kan kaybından dolayı hayatını kaybetti.
VERGİ REKORTMENİ OLMUŞTU
Genç yaşta büyük başarılara imza atan Kara, Kahramanmaraş'ta vergi rekortmeni olmuştu. 70'e yakın ilacı ruhsatlandırmıştı. Ancak işleri birden bozulunca iflas etmiş ve bütün varlığını kaybetmişti.
HAYATA YENİDEN SARILDI
Dizi ve filmlerde rol alarak hayata yeniden sarıldı. Biraz para kazanıp ilaç işine kaldığı yerden devam etmek istiyordu. Bekârdı. Tek katlı baba ocağı yokuştaydı.
Oyuncu Ahmet Kara, "Beyaz Atlı Prens" adlı filmde rol aldı. Çekimleri ve montajı biten film, önümüzdeki günlerde vizyona girecek.