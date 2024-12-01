Yaşından Büyük Suç Kaydı Çıktı! Ankara'da 16 Yaşındaki Çocuktan Taksi Durağına Silahlı Saldırı

Ankara'da 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksinin gelmemesi üzerinde durağa silahlı saldırı gerçekleştirdi. Gözaltına alınan çocuğun 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:

Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında bugün sabahın erken saatlerinde 16 yaşındaki U.B.K. taksi durağına silahlı saldırı gerçekleştirdi.

U.B.K'nin çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine durağa saldırdığı öğrenildi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞINDAN BÜYÜK SUÇ KAYDI VAR

Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ankara
Son Güncelleme:
İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu? İnci Taneleri'nde Beklenmedik Veda! Başrol Değişiyor Mu?
Kandilli Rasathanesi Duyurdu: Akdeniz'de Deprem Kandilli Duyurdu: Akdeniz'de Deprem
İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz İşte Bu Yüzden Limonu Dondurarak Tüketmelisiniz
Türkiye'nin Konuştuğu Emekçi Babanın Anlattıkları Yürek Burktu: Tek İsteği Sigortalı Bir İş! Türkiye'nin Konuştuğu Emekçi Babanın Anlattıkları Yürek Burktu