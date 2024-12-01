Yaşından Büyük Suç Kaydı Çıktı! Ankara'da 16 Yaşındaki Çocuktan Taksi Durağına Silahlı Saldırı
Ankara'da 16 yaşındaki bir çocuk, çağırdığı taksinin gelmemesi üzerinde durağa silahlı saldırı gerçekleştirdi. Gözaltına alınan çocuğun 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Ankara'nın Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağında bugün sabahın erken saatlerinde 16 yaşındaki U.B.K. taksi durağına silahlı saldırı gerçekleştirdi.
U.B.K'nin çağırdığı taksinin gelmemesi üzerine durağa saldırdığı öğrenildi. Silah tutukluk yapınca U.B.K., durağın camlarını indirdi. Taksi durağındaki çalışanların müdahalesi sırasında U.B.K. olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar üzerine suça sürüklenen çocuk U.B.K., Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
YAŞINDAN BÜYÜK SUÇ KAYDI VAR
Öte yandan, U.B.K.'nin 20'den fazla suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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