Yaşı Küçük 5 Çocuk, 35 Yaşındaki Bir Erkeği Dövdü

Adıyaman’da, yaşı küçük bir grup çocuk, 35 yaşlarındaki kişiye saldırarak tekme tokat dövdü. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken kavganın nedeni öğrenilemedi.

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Yaşı Küçük 5 Çocuk, 35 Yaşındaki Bir Erkeği Dövdü

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-13 Konteyner Kent yakınlarında yaşları 13-14 olarak değişen yaklaşık 5 çocuk, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 35 yaşlarındaki Yusuf D., isimli şahsa saldırdı. Küçük çocukların saldırısına uğrayan Yusuf D., tekme ve yumruk darbeleriyle yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yusuf D’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken çocukların neden saldırdığı ise araştırılıyor.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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