Yine Ruhsatsız Maden Ocağı Yine Göçük! Bir İşçi Öldü

Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Yine Ruhsatsız Maden Ocağı Yine Göçük! Bir İşçi Öldü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: Ajanslar

Etiketler
Zonguldak Maden
Son Güncelleme:
DEM Parti'den Instagram Yasağı Tepkisi: Karar Hukuki Değil! DEM Parti'den Instagram Yasağı Tepkisi: Karar Hukuki Değil!
Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi: Fiyatı 40-50 TL Arasında Değişiyor Samsun’da Hasadı Başladı, Oldukça Bereketli Geldi
Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor Türkiye’nin En Güzelinde Hasat Başladı: 5 Bin Ton Ürün Bekleniyor
Ehliyetsiz Sürücüler Kaza Yaptı! Yaralılar Var Ehliyetsiz Sürücüler Kaza Yaptı! Yaralılar Var
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar
Yılın Üçüncü Raporu Açıklandı: Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Değiştirmedi! Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu