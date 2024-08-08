Yine Ruhsatsız Maden Ocağı Yine Göçük! Bir İşçi Öldü
Zonguldak'ta ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi Mustafa Özkaynak Sokak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışanlardan Ayhan Yılmaz (54) göçük altında kaldı.
GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu göçükten çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından hastane morguna götürüldü.
Kaynak: Ajanslar
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