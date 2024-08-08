Ehliyetsiz Sürücüler Kaza Yaptı! Yaralılar Var

Adıyaman'da ehliyetsiz iki sürücünün motosikletleri çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz Sürücüler Kaza Yaptı! Yaralılar Var

Adıyaman’da, Mahmut Gazi A. (17) idaresindeki motosiklet ile Emir Ü. (16) idaresindeki motosiklet, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi’nde çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki motosikletin sürücüsü ile motosikletlerden birinde bulunan Ramazan A. yaralandı.

İKİ SÜRÜCÜ DE EHLİYETSİZ

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken her iki sürücünün de ehliyetsiz olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Adıyaman Trafik kazası
Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış Pilotlar Neden Sakal Bırakamıyor? İşin Aslı Meğer Çok Başkaymış
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu
Şarampole Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti Şarampole Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Konum Ankara: Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti Tost, Çay, Su ve Kola İçin Ödenen Hesap Şoke Etti
Kulisler Hareketlendi: AKP, 23. Kuruluş Yıl Dönümünde Yeni Transferlere Hazırlanıyor AKP Yeni Transferlere Hazırlanıyor
Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu: Beşiktaş’tan Sonra… Şenol Güneş’in Yeni Takımı Belli Oldu
Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar: Şubat Ayından Önce Geri mi Dönüyor? Kılıçdaroğlu’nun Ekibinden Altan Sancar’a Kritik Açıklamalar
Yılın Üçüncü Raporu Açıklandı: Merkez Bankası Enflasyon Tahminini Değiştirmedi! Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Belli Oldu