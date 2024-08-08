Şarampole Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adıyaman’da, kontrolden çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan sürücü, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şarampole Yuvarlanan Aracın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Serdar Özboyraz idaresindeki 34 CPB 771 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman merkez Petrol Mahallesi Türmüz Tepe Mevkii yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanmış meydana gelen kazada sürücü Serdar Özboyraz ile araçta bulunan Ahmet Barak, Hasan Eldemir ve Emrah Oktay yaralanmıştı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Serdar Özboyraz, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Özboyraz’ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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