Yasak aşk cinayeti: Sopayla döverek öldürdü, boş araziye gömdü

Afyonkarahisar’da yapılan kazı sonrası bulunan ceset ile ilgili jandarma ekipleri olayı kısa sürede çözerek katil zanlısını yakaladı. Yapılan incelemede cesedi bulunan şahsın gönül ilişkisi olduğu iddia edilen kadının kocası tarafından sopayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Yasak aşk cinayeti: Sopayla döverek öldürdü, boş araziye gömdü

Olay, kent merkezine bağlı Anıtkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün gece geç saatlerde şarampole yuvarlanmış ve yanmış halde bir otomobil olduğunu fark eden jandarma ekipleri harekete geçti. Detaylı bir inceleme başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yanan aracın plaka ve ruhsat bilgisinden sahibine ulaştı. Ekipler ardından A.A. (30) isimli şahsın en son Anıtkaya köyünde yaşayan M.D. (40) isimli kadının evinde görüldüğünü tespit etti. Kayıp olan A.A., isimli şahsa ulaşamayan JASAT ekipleri M.D. ve kocası R.D.’yi (40) gözaltına aldı.

KATİL ZANLISININ CİNAYETİ SOPAYLA İŞLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

JASAT dedektifleri yapıtlıkları sorgulamada ölen A.A., ile M.D., isimli kadın arasında gönül ilişkisi olduğu ve A.A.’nın evindeyken M.D.’nin kocası R.D.’nin eve geldiği ve taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi. R.D.’nin olayda A.A.’nın kafasına sopayla vurup öldürdüğü ardından aracı ise bulunduğu yere götürerek yaktığı öne sürüldü. Ekipler sonrasında A.A.’nın cesedinin şüphelinin yer göstermesi ile gömüldüğü yerden yaptığı kazı ile çıkararak otopsiye gönderdi.

Olayın ardından öldürülen A.A., memleketi olan Fethibey beldesinde toprağa verilerken, katil zanlısı R.D., ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 24 saatlik süre içerisinde çözüme kavuşturuldu.

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