Yasa Dışı Bahisten Gözaltına Alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan İlk Açıklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyet birimleri Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis, kara para aklama, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık" suçlarından oluşan şebekeye yönelik operasyon yaptı.

RASİM OZAN ADANA'YA GETİRİLDİ

Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu toplam 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı'nın da aralarında olduğu 128 şüpheli gözaltına alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı karayolu ile Adana’ya getirildi.

'YANLIŞ ANLAŞILMA VAR'

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçen Kütahyalı, basın mensuplarının sorularına, "İyiyim baba, bende öyle bir hareketlilik yok. Bir yanlış anlaşılma var. Öğreneceğiz, yanlış anlaşılma var" cevabını verdi.

Sağlık kontrollerinin ardından Kütahyalı ve 2 kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA