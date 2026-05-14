58 Bıçak Darbesiyle Katledilmişti: Selma Kara Cinayetinde Emsal Niteliğinde Gerekçe

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, boşanma kararı alarak kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan iki çocuk annesi Selma Kara’yı (38), taşındığı evde 58 yerinden bıçaklayarak katleden fail İsmail Kara’ya (42) verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Ankara Batı 3. Ağır Ceza Mahkemesi, kadın cinayetleri davalarında kronikleşen 'indirimleri' tek tek reddederek faile yasaların öngördüğü en ağır cezayı hiçbir taviz vermeden uyguladı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ

Gerekçeli kararda sanık İsmail Kara ile Selma Kara’nın 2005 yılında evlendikleri, evliliklerinden 2 çocuklarının bulunduğu, son yıllarda ise sanığın alkol, kumar ve kendi beyanına göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle aile içinde sorunlar yaşandığı belirtildi. Sanığın olaydan önce 4 Ekim 2024 tarihinde eşini yaraladığı ve bu olay nedeniyle Ankara Batı 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘Eşe karşı kasten yaralama’ suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği belirtildi.

Tarafların, aile bireylerinin araya girmesiyle yeniden barıştığı, ancak aile birliğini sürdürememeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları belirtildi. Ankara Batı 6’ncı Aile Mahkemesi’nin 11 Şubat 2025 tarihli dosyasında tarafların boşanmalarına karar verildiği, ancak olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

'CANAVARCA HİS' YOK

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025’te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta İsmail Kara ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi. Otopsi raporuna göre Selma Kara’nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21’inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı. Sanığın, olay sonrası kızına ‘Geberttim, öldürdüm’ şeklinde mesaj attığı da belirtildi.

Kararda 'Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Canavarca hisle öldürme’ unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi. Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına ‘canavarca his’ unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.

Kamuoyunda çok sayıda bıçak darbesinin varlığına rağmen mahkemenin "canavarca his unsuru oluşmamıştır" tespiti tartışma yaratsa da, hukukçular bu hamlenin katili korumak için değil, cezayı garanti altına almak için yapıldığına dikkat çekiyor. Mahkeme, failin sırf "haz almak için" öldürdüğüne dair maddi delil bulunamaması gerekçesiyle bu unsuru teknik olarak reddetti. Yargıtay’ın geçmişteki "suç vasfında yanılgı" temelli bozma kararlarını önlemek amacıyla yapılan bu hamle, davanın üst mahkemelerden dönmesini engellemek ve verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuken kurşun geçirmez kılmak için stratejik bir adım olarak değerlendirildi.

'ÖFKE' BAHANESİNE GEÇİT YOK

Mahkeme, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddetti. Kararda, tarafların geçmişte yaşanan olaylardan sonra barışıp birlikte yaşamaya devam ettikleri, dosyaya yansıyan şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının tespit edilemediği belirtildi. Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi.

Mahkeme, sanık İsmail Kara’nın ‘Eşe ve kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, daha önce eşine yönelik yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması, pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaat oluşmaması ve kişiliği dikkate alınarak takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmadığı kaydedildi.

'TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Kararı değerlendiren Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, kararın kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli olduğunu belirtti. Avukat Baykal, şu ifadeleri kullandı:

"Kadın cinayetleri davalarında yıllardır en çok tartışılan konu, faillere uygulanan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleriydi. Birçok kadın için sadece ayrılmak istemek bile bir şiddet nedeni haline geliyor. Mahkemenin hiçbir indirim uygulamaması hem hukuken hem de toplumsal açıdan çok güçlü bir mesajdır. Kadına yönelik şiddette asıl ihtiyaç duyulan şey; faillere mazeret üretmeyen, cezasızlık algısını beslemeyen bu yargı yaklaşımının istikrarlı bir şekilde sürdürülmesidir."

Kaynak: DHA