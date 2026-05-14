Tekirdağ'da Suya Yüzde 50 İndirim: Başkan Tarihi Açıkladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz ve su tarifelerinde yüzde 50 indirime gidiyoruz" ifadeleriyle 1 Temmuz itibarıyla su tarifelerinde indirime gidileceğini duyurdu.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı Mayıs Ayı Olağan Genel Kurulu, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer başkanlık etti.

YÜZDE 50 İNDİRİM

Genel kurulda konuşan Başkan Yüceer, su tarifelerinde yapılacak indirimleri açıklayarak, "Yaptığımız düzenleme ile birlikte 1-10 metreküp arası su tüketimine yüzde 50, engelli vatandaşlarımıza yüzde 75, şehit ve gazi ailelerine yüzde 90, 65 yaş üstü muhtaç ailelerimize de yüzde 75 indirim uygulanacak. İndirimler 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN İNDİRİM YAPACAK GÜCE ULAŞTIK'

Kurumun mali yapısını güçlendirdiklerini belirten Yüceer, "Özkaynaklarımızı güçlendirerek bugün su fiyatında yüzde 50 indirim yapabilecek bir güce kavuştuk. Verdiğimiz sözlerden bir tanesiydi suya indirim konusu. Ama bunu söylerken geldiğimiz gibi hemen yapacağız demedik. Gerekli altyapıyı sağladıktan, yatırımlarımızı yaptıktan ve her anlamda özkaynaklarımızı yeterli seviyeye getirdikten sonra bu indirimi yapabileceğimizi söylemiştik ki çok şükür bugün o güce ulaştık" dedi.

'MALİYETİN ALTINA VERECEĞİZ'

Su maliyetlerine ilişkin de bilgi veren Yüceer, "Suyun bize maliyeti 110 TL ama biz şu an 69,71 Tl’ye veriyoruz. Vatandaşlarımıza halihazırda maliyetinin yüzde 38 altında veriyoruz. Ama bugün geldiğimiz noktada yüzde 50 indirim yapabilecek güçte bir mali yapıya sahibiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

