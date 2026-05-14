Aziz İhsan Aktaş Davası'nda Tahliyeler

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 11'i tutuklu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş Davası’nda, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alı Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan’ın tahliyesine karar verildi

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde görülen, 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 11'i tutuklu 200 sanığın yargılandığı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar verildi.

4 İSİM TAHLİYE EDİLDİ

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve arkadaşı Rabil Artan’ın ise tahliye edilmesi talep edildi.

7 İSMİN TUTUKLULUĞUNA DEVAM KARARI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ve Oya Tekin’in eşi Celal Tekin'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

'AKRABALAR ÜZERİNDEN VURGUN' İDDİASI

Savcılık dosyaya dair mütaalasını mahkemeye sundu. Mütalaada, suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen Aziz İhsan Aktaş’ın, akrabaları vasıtasıyla kurduğu ihale sistemiyle özellikle Beşiktaş Belediyesi’nden çok sayıda haksız iş aldığı belirtildi.

Görevden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ise bu yöntemle elde ettiği öne sürülen haksız kazançları, kendi akrabalarının hesapları ve ticari faaliyetleri üzerinden "resmileştirerek" sisteme soktuğu iddia edildi.

15 HAZİRAN'DA KARAR AÇIKLANACAK

Mahkeme Başkanı, bir sonraki celsenin 15 Haziran 2026 tarihinde başlayacağını ve bu oturumun davanın "kesin karar duruşması" olacağını ilan etti.

Kaynak: ANKA

